Nuits des Etoiles avec la MJC à l'Observatoire de Luzernod les 1er et 2 août 2019 à partir de 21h

Le club Astro.Uranie de la MJC Saint-Chamond vous invite aux Nuits des Étoiles le vendredi 02 et le samedi 03 Août à partir de 21h00 !

Les Perséides forment un courant d’Le club Astro.Uranie de la MJC Saint-Chamond vous invite aux Nuits des Étoiles le vendredi 02 et le samedi 03 Août à partir de 21h00 !toiles filantes qui semblent émaner de la constellation de Persée, d’où leur nom. Ces étoiles filantes sont des grains de poussière abandonnés sur l’orbite terrestre par la comète Swift-Tuttle dont la première observation, œuvre des chinois, remonte à -68 avant J-C.

Chaque année la période des Perséides s’étale du 17 juillet au 24 août. Dans ce laps de temps, le nombre maximum d’étoiles filantes visibles (jusqu’à plusieurs dizaines par heure) se situe le 12 août.

Les membres du club Astro.Uranie vous proposent 2 rendez-vous, les 02 et 03 août, autour d’animations et d’observation à l’œil nu des constellations. Les télescopes mis en place sur le stade vous permettront d’observer encore plus loin et de découvrir les nombreux objets célestes que nous offrent les nuits d’été (nébuleuses et amas d’étoiles particulièrement). Sur chacun des ateliers, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations sur notre univers.

Le site Officiel