Pour cette 8e édition, le Festival des Nuits du Piano d'Erbalunga fera son concert d'ouverture au Palais des Gouverneurs de Bastia avec l'un des plus grands pianistes de la scène internationale Miroslav Kultyshev. S'en suivront quatre récitals dans le magnifique théâtre de verdure d'Erbalunga en faisant la part belle à la musique de chambre avec le pianiste François-Frédéric Guy et le violoncelliste Xavier Phillips, la programmation se poursuivra avec Andreï Korobeinikov, Martin James Bartlett et Abdel Rahman El Bacha. Cette manifestation a acquis ses lettres de noblesse en quelques années seulement en développant ce concept spécifique d'un festival consacré au piano dans des cadres somptueux.

Nuits du piano - .

Palais des Gouverneurs de Bastia

Dimanche 28 juillet 21h15 : Miroslav Kultyshev Schumann - Liszt/Horowitz - Debussy

Théâtre de verdure d'Erbalunga