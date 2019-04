Nuits du Sud 2019 : Eagle-Eye Cherry, Négresses Vertes, Sister Sledge, Coeur de Pirate, Gilberto Gil...

On connaît la programmation des Nuits du Sud à Vence qui ont lieu entre le 19 juillet et le 2 août 2019. France Bleu Azur, radio partenaire de l'événement, va vous offrir vos invitations.

L'édition 2019 était pourtant incertaine. Mais maintenant, elle est bien annoncée et aura lieu, comme depuis plus de 20 ans, sur la place du Grand jardin à Vence. Le directeur du festival Teo Saavedra a dévoilé l'intégralité de la programmation des Nuits du Sud. Voici les têtes d'affiches (et c'est du lourd !).... Show devant !

EAGLE EYE CHERRY - 19 JUILLET

Alors que sa soeur Neneh Cherry joue à Nice trois jours avant, Eagle Eye Cherry arrive à Vence pour présenter un nouvel album. Vous n'avez sûrement pas oublié son tube Save tonight.

Eagle Eye Cherry - Victor Flume

GRAND CORPS MALADE / SYNAPSON - 20 JUILLET

Grand Corps Malade : Chevalier des Arts et Lettres, « Petit Chaton bleu » jadis surnommé par sa mère, il choisit un nom de scène lui aussi composé de trois mots : Grand Corps Malade. 12 années de carrière, 5 albums. On ne présente plus ce slameur qui partage la scène de la soirée du 20 juillet à Vence avec le groupe Synapson, programmé en seconde partie.

Grand Corps Malade - Zuzana Letrichova

Synapson : Disque de platine pour le premier album, Synapson c’est l’excellence de l’electro pop limpide et festive ! A Vence ce sera 1h d’un concert explosif. Synapson sera 5 sur scène. Chanteurs, guitare, saxo.... pour un feu d’artifice d’influences : afro urbaines , hip hop groovy poétiques ou encore suaves…

Synapson - DR

LES NÉGRESSES VERTES - 25 JUILLET

Une poignée de tubes intemporels, une identité musicale singulière : les Negresses Vertes viennent sur la côte d'Azur fêter leur anniversaire : les 30 ans de “MLAH” , leur album phare ! Voilà l’été sera à Vence pour s’enjailler entre amis et savourer l’esprit guinguette mixé au rock alternatif ! Explosion de joie assurée plein d’énergie et d’humanité !

Les Négresses Vertes - Luc Manago

SANSEVERINO / SISTER SLEDGE - 25 JUILLET

Stéphane Sanseverino : Il fait depuis 20 ans des propositions à la fois loufoques et virtuoses. Cette fois, il donne voix à un répertoire qui n’est pas le sien, le temps d’un hommage à François Béranger. Celui qui était un des chanteurs symboles de l’après Mai 68. Voilà Sanseverino sur les routes pour chanter sa mémoire, des chansons sublimes.

Sanseverino - Philippe Delacroix

Sister Sledge : C'est le concert événement des Nuits du Sud cet été ! De véritables icônes du disco, de la soul et du funk invitées à Vence, les Sister Sledge sont de grandes dames de la musique ! Leurs voix sublimes, leur charisme emblématiques vous ont fait danser, par exemple sur le célèbre We are family , disque de platine en 1979.

Sister Sledge - DR

GILBERTO GIL - 27 JUILLET

C'est l'invité d'honneur du festival. Avec 50 albums, il participe à 50 années d’histoire de la musique, reçoit plusieurs Grammy Awards. Tout à la fois chanteur, guitariste auteur-compositeur, ancien ministre de la Culture, ce musicien éclectique et engagé, activiste culturel et politique est l’auteur de tubes planétaires qui ont fait rayonner la musique brésilienne dans le monde entier. Gilberto Gil sera à Vence pour partager son art du vivre ensemble joyeux !

Gilberto Gil - DR

TIKEN JAH FAKOLY - 1ER AOÛT

Originaire de Côte d’Ivoire, tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a conquis son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale qui l’a conduit à collaborer avec les plus grands (Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse, Bernard Lavilliers, Akon, Patrice, Magic System, Soprano....). En l’espace de dix albums, il a édifié une œuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur la politique internationale.

Tiken Jah Fakoly - Jessy Nottola

CŒUR DE PIRATE / YURI BUENAVENTURA - 2 AOÛT

Coeur de Pirate : Des paroles puissantes enrobées dans la tendre mélancolie de quelques notes de musique de son principal ami : un piano qui fait corps, majestueux et romantique, avec elle pour notre enchantement, le tout agrémentée de musiciens charismatiques à la basse et batterie. La jolie blonde a remporté déjà les victoires de la musique en 2010 grâce à son premier single Comme des enfants !

Coeur de Pirate - Maxyme G Delisle

Yuri Buenaventura : Le petit prince de la salsa colombienne s’est très vite imposé chez nous. A Paris, c’est dans le métro que l’artiste rencontre son premier public. Gagnant sa réputation avec son étonnante reprise de Ne me quitte pas , le Colombien ne cesse, depuis 1996, de bercer les oreilles et de réchauffer le coeur des amateurs de salsa. Éclectique, chaleureuse, vivante et illuminée sont autant de qualificatifs qui conviennent à la musique vue par Yuri Buenaventura.

Yuri Buenaventura - DR

Des billets sont en prévente jusqu'au 12 mai au prix de 16 € par soirée

Toute la programmation est en ligne ainsi que la billetterie et les infos pratiques sur le site des nuits du Sud.