Numéro complémentaire le 16 février à l'espace Chaudeau de Ludres

Quand la famille Leblanc gagne au Loto, Laetitia, la fille, n'a qu'un rêve : intégrer la Jet-Set ! Pour exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard décide de lui faire prendre des cours de maintien avec Jean-Edouard Bernel, ami des têtes couronnées et animateur télé. Dans la foulée, toute la famille va suivre un stage intensif de bonnes manières et s'inventer un pedigree et des souvenirs. Sauf que "l'apprentissage" s'avère très compliqué car les Leblanc partent de très, très loin : chez eux, on préfère le Ricard au Champagne et le camping aux Palaces !

Vous voilà partis pour 1h50 de bonheur en compagnie de Georges Beller, Steevy Boulay, Claire Conty, Laëtitia Galy, Yves Batek Mendy.

On n'a jamais vu des bigorneaux produire des perles réplique de Steevy Boulay alias Jean-Edouard Bernel dans la pièce "Numéro Complémentaire"

Cette pièce nominée «Grand Prix Spécial du Théâtre Privé» aux Molières 2006 est une comédie croustillante de Jean-Marie Chevret, l’auteur du Squat, des Amazones et de nombreux sketchs des Vamps.

Läetitia Galy découvre Steevy Boulay kidnappé par ses parents Georges Beller et Claire Conty

Cela vous a donné envie ? 03.83.36.20.20 Bonne Chance