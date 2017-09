Octobre Rose, c'est bientôt mais c'est aussi maintenant !

Depuis 24 ans, "Octobre Rose" sensibilise au cancer du sein.

1 femme du 8 est concernée en France. 50 000 nouveaux cas par an. Les hommes aussi sont touchés : 1% de tous les cancers du sein.

Pris à temps 3 000 vies par an pourraient être sauvées, alors on n'hésite pas : on se fait dépister !

Octobre : un mois d'initiatives, d'informations et de collectes contre le cancer du sein et la Mayenne n'est pas en reste.

"Les Foulées Octobre Rose 53" vous convient à la 5ème édition des " Foulées d'Octobre rose en Mayenne" le dimanche 15 octobre 2017 de 9h00 à 12h30, au square de Boston à Laval (53).

Cette association regroupe le Comité départemental olympique et sportif, Camélia, la Ligue contre le cancer, le Comité départemental du canoë kayak et la section athlétisme du Stade Lavallois, ainsi que des bénévoles.

En famille, entre amis, collègues, voisins, avec votre association...venez courir, marcher, randonner, naviguer en paddle, vous déhancher sur de la zumba ou avec l'atelier du rythme pour contribuer à la lutte contre cancer du sein.

Une inscription, c'est 10 euros reversés à la Ligue contre le cancer.

Rendez-vous dès le samedi 14 octobre 2017 de 10h00 à 17h00 au village, square de Boston à Laval.

Ce même jour, à 21h00, le groupe mayennais Archimède, parrain de cette édition 2017 donnera à l'avant scène, 29 allée du vieux Saint-Louis à Laval, un concert acoustique suivi d'une séance de dédicaces.

Retrouvez le programme complet et les informations pratiques en cliquant ici.

Les commerçants aussi se mobilisent.

A Laval, Sandrine et Hervé Ribot proposent tout le mois d'octobre des petits nichons en meringue dans leur boulangerie "La petite Boul'ange", 6 rue Echelle Marteau, au prix d'un euro.L'intégralité de la vente sera reversée aux Foulées d'Octobre Rose 53 pour la recherche.

Laval cœur de commerces, lance à vos soutifs ! Jusqu'au 22 septembre déposez vos soutiens - gorge chez les partenaires lavallois : Dim, Ariane lingerie, la petite Boul'ange et la Ligue contre le cancer. Ils serviront à décorer les vitrines des commerces et surtout à récolter de l'argent car un généreux partenaire les rachètera.

Votre radio, partenaire des Foulées Octobre Rose 53.

Unis, soutenus, on reste optimiste. France Bleu Mayenne vous invite à célébrer les seins en participant à "l'ôde aux seins" du 10 septembre au 1er octobre 2017.Les meilleurs textes seront lus sur notre antenne.

En octobre, on n'oublie pas son petit ruban rose, symbole de cette formidable opération.

Un grand merci à Constance Boulay pour ses illustrations.