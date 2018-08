9ème édition du Festival International du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop à Metz

Au cœur du centre ville de Metz, retrouvez le Festival International du spectacle à ciel ouvert Hop Hop Hop les 12 et 13 juillet pour sa 9ème édition. Le rendez-vous incontournable de l'humour et des arts de la rue avec plus de 60 spectacles programmés, accessibles à tous et gratuits !