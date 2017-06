Offrez-vous une croisière sur l'Oussance

Participez à nos jeux pour gagner une magnifique croisière pour 2 personnes sur le canal d'Orléans entre Mardié et Combleux.

BATEAU PROMENADE L'OUSSANCE

Dès les beaux jours, vous embarquez sur le ponton à Mardié destination Combleux, ancienne petite commune de mariniers au joli cachet. Au fil de votre croisière entre Loire et canal, c'est toute l'histoire de ce qui a été une voie de navigation commerciale très importante au XVIIIe siècle que vous (re)découvrez. Rythmée par des passages d'écluse – toujours impressionnants – , votre croisière voit défiler des paysages champêtres caractéristiques où vit et se développe une faune et une flore riches et variées. Pour agrémenter votre navigation, nourrie de commentaires historiques (et pour les groupes de quizz avec des cadeaux à la clé !), différentes formules sont proposées aux groupes et aux particuliers.