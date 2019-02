Oggy et les Cafards à l’Aquarium de Paris

Tout l’univers et les personnages d’Oggy et les cafards envahissent l’Aquarium de Paris pour une immersion totale.

• Des spectacles et des animations autour des profondeurs des océans

Le spectacle Oggy et la beauté des fonds sous-marins mêle humour et pédagogie pour sensibiliser le public au réchauffement des océans. Les enfants vont aider à trouver les différents indices et seront ravis de rencontrer Eugène Le savant, Plouf la marionnette et Oggy !

Eugène le savant a mis au point un mode de transport révolutionnaire involontairement destructeur pour l’environnement. Plouf et Oggy lui font prendre conscience du drame qui se noue et l’aident à trouver une solution pour la nature.

Une rencontre exceptionnelle. Oggy déambulera dans l’Aquarium tout au long de la journée pour le plaisir des petits comme des plus grands.

• Des ateliers pour apprendre en s’amusant avec Oggy et les cafards

Tous les jours, les enfants (+ de 2 ans) participent à des ateliers créatifs, avec leurs personnages préférés dans un espace dédié Le monde de Oggy et les Cafards.

Set de table : les enfants découvrent l’environnent marin en le coloriant. Une fois plastifié par l’animateur, il est rendu à l’enfant qui repart avec un souvenir de l’Aquarium de Paris.

Poster : Les enfants personnalisent leur poster avec Oggy en pleine mer. Ils peuvent ensuite l’accrocher dans leur chambre !

• Une chasse aux trésors

Grâce à différents indices, les enfants vont aident à reconstituer une carte au trésor et récupèrent un cadeau souvenir.

Cette chasse au trésor sensibilise les enfants sur la beauté et la richesse du monde marin.

8 épisodes de la série autour de la mer seront diffusés dans salle de cinéma

• Informations

L’Aquarium de Paris est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.

Adresse : 5, avenue Albert de Mun - 75016 Paris

Site web