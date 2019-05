France Bleu Provence est partenaire de OH LES BEAUX JOURS ! Frictions littéraires à Marseille, Littérature & voyages, combat, sciences, musique, BD, enfances - du 28 Mai au 2 Juin

oh les beaux jours !

Le voilà, le festival littéraire qui réunit à Marseille pendant 6 jours plus de 90 écrivains, auteurs et artistes ! Aux théâtres de La Criée et du Merlan, au Mucem, à l’Alcazar, au musée d’Histoire et dans les coulisses revisitées de magasins du centre-ville, Oh les beaux jours ! mélange les genres, les écritures et les générations pour une semaine joyeuse de croisements inédits et de créations virevoltantes !

Les beaux jours de…

Enki Bilal, Maryse Condé, Stefano Massini, Alice Zeniter. Cette année, pour l’exercice du grand entretien façon Oh les beaux jours !, le festival joue la carte de la parité et des générations, et explore avec diversité les genres littéraires (roman, bande dessinée, essai, poésie, théâtre, jeunesse…). Images d’archives, extraits de films, invités surprises, lectures : quatre rendez-vous inédits avec de grands auteurs qui montent sur scène pour éclairer leur univers et nous transporter dans les espaces sans frontières de la littérature d’aujourd’hui.

Quand les sciences dialoguent avec la littérature

Depuis sa création, Oh les beaux jours ! emprunte les passerelles qui font se rejoindre scientifiques et écrivains. Au programme, un débat corps à corps entre Alain Damasio, auteur SF, et la chercheuse en anthropobiologie Judith Nicogossian ; une réflexion renouvelée sur les concepts de nature et de culture entre l’anthropologue professeur au Collège de France Philippe Descola et l’auteur BD Alessandro Pignocchi.

La Belle Jeunesse

Tout au long de l’année, Oh les beaux jours ! partage avec le jeune public sa passion pour le livre et l’écriture. C’est ainsi que cinq auteures – Lucile Bordes, Élise Fontenaille, Ingrid Thobois, Maryam Madjidi et Dominique Sigaud – se sont invitées en classe et ont accompagné des apprentis-auteurs dans l’écriture de nouvelles soumises aux votes des collégiens… Résultats de ce concours d’écriture pas comme les autres pendant le festival ! Petits (et grands) se retrouvent également tout au long de la semaine pour des lectures musicales et dessinées, des ateliers créatifs et des rencontres privilégiées avec des auteurs-illustrateurs… Au menu, un célèbre pantin en bois ramené à la beauté profonde et cruelle de ses origines, les facéties musicales d’une scie, une aventure marocaine en poèmes et en dessins…

