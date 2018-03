Valognes, France

A travers des conférences, des concerts, des lectures, des spectacles, les visiteurs découvriront l’univers de l’écrivain Élisabeth Brami.

Élisabeth Brami

Née à Varsovie après la guerre de parents rescapés de la Shoah Élisabeth Brami arrive en France à 18 mois. Après des études supérieures de Lettres et Sciences Humaines, elle exerce en tant que psychologue dans un Hôpital de jour pour adolescents. Depuis plus de vingt ans, Élisabeth Brami a publié plus d'une centaine d'ouvrages. Les petits et grands bobos, les bonheurs de la vie sont ses thèmes de prédilection. Pour elle, la littérature n'a pas d'âge, ses lecteurs non plus.

Le programme du festival "Oh les beaux jours !" à Valognes :

Vendredi 23 mars à l’Hôtel-Dieu :

A 17h : Conférence : "Illustrer, c'est tout un art" : Dialogue avec Georges Lemoine, illustrateur et Elisabeth Brami. Entrée libre

A 20h45 : Concert de Bella Coda. Le duo "Bella Coda" vient du sud de la France, et propose une soirée musicale aux accents du sud. Gratuit sur réservation

Samedi 24 mars :

A la médiathèque Julien de Laillier :

A 10h : petit déjeuner littéraire avec Jeanne Benameur, auteur de "Profanes" Prix RTL-LIRE 2013 et de "Otages Intimes" Prix Libraires en Seine 2016. Entrée libre

Jeanne Benameur

De 10h30 à 17h : Journée des éditeurs

Elisabeth Brami, Jeanne Benameur, Georges Lemoine et Muriel Bloch dédicaceront leurs ouvrages. Des éditeurs seront présents : Motus, Courtes et Longues, et La feuille de Thé. Entrée libre

A 18h : lecture improvisée en musique. Jeanne Benameur donnera lecture de "l'enfant qui», son roman sorti chez Actes Sud en 2017 accompagnée de Benjamin Duboc à la contrebasse. gratuit sur réservation

A l’Hôtel-Dieu :

A 15h : Samangalé : contes tissés et métissés. Un spectacle de contes de Muriel Bloch & Joao Mota. A partir de 7 ans. Durée : environ 1h15. Gratuit sur réservation

Muriel Bloch & Joao Mota

Mardi 27 mars à l’Hôtel-Dieu :

19h : Lecture théâtralisée de "Je vous écris comme je vous aime" roman d’Elisabeth Brami paru en 2006, mise en scène par Béatrice Scarfogliero. Gratuit sur réservation.

Mercredi 28 mars :

A la médiathèque Julien de Laillier :

15h30 : Autour des livres d'Elisabeth Brami

Lecture d'albums par les bibliothécaires. Échanges avec Elisabeth Brami , parents et enfants sur l'importance de la lecture. Dédicace de 14h à 18h. Entrée libre

A l'Hôtel-Dieu :

18h30 : Film "Mes parents, leur divorce et moi".

Un film de Lorène Debaisieux, dont le fil rouge est un atelier d'écriture conduit par Elisabeth Brami avec une classe de CM2. La projection sera suivie d'un débat avec Elisabeth Brami. Entrée libre

Samedi 31 mars :

A l'Hôtel-Dieu :

De 10h à 12h & de 14h à 16h : Atelier Art postal par Bernard Jeunet

Bernard Jeunet anime un atelier créatif d'initiation à l'art postal, ou art d'illustrer cartes, timbres et enveloppes de toutes dimensions. 15 personnes à partir de 12 ans. Gratuit sur réservation

A 15h : Les siestes acoustiques mais dessinées.

Bastien Lallemant a concocté une sieste avec les artistes de son choix et Charles Berberian dessinateur et scénariste de bande dessinée qui jouera du crayon. Le public est allongé confortablement dans une atmosphère paisible. Tarifs de 4€ à 8€

Médiathèque Julien de Laillier :

A 17h : le Roi lire par la compagnie Arrivedercho. Un spectacle à voir dès 6 ans. Gratuit sur réservation

La compagnie Arrivedercho

Trois expositions vous attendent lors du festival "Oh les beaux jours !" Deux à la médiathèque Julien de Laillier, l’autre Galerie Marie Laurencin à l’Hôtel-Dieu de Valognes.

Les lieux du festival "Oh les beaux jours !" à Valognes

Hôtel-Dieu : 11 rue de l'Hôtel-Dieu - Réservations : 02 33 21 62 70

Médiathèque : 25 Rue Henri Cornat - Réservations : 02 33 95 82 40

