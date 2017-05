Oiseaux d'exception sur Avignon

Le théâtre Golovine présente « Seul(e) les oiseaux », création du chorégraphe Nans Martin interprétée par 18 amateurs néophytes.

Ce groupe anime une pièce inspirée par la perte, le deuil d’une présence ou d’un pays.

Ces thèmes étaient déjà palpables dans « D’œil et d’oubli » du même Nans Martin, un travail très sensible et délicat, qui fut présenté en février dernier aux Hivernales de la danse d’Avignon.

"Seul(e) les oiseaux" mardi 17 mai 19H30, théâtre Golovine Avignon.