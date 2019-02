One woman show Céline Paris à Loudun

Après une carrière de plus de 15 ans dans les ressources humaines, Céline Paris partage son humour décapant dans son premier spectacle "OH My GoD ! Tome 1".

Cette quadra décalée présente sa vision de Pole Emploi et des Ressources Humaines, son instinct maternel, son célibat...

Rendez-vous

"OH My GoD ! Tome 1", par Céline Paris

Samedi 9 février 2019

20h30

Loudun

Théâtre de la Reine Blanche, rue du bourg-joly

Réservations : 05 49 98 17 87