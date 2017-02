Open 13 Provence 2017 : gagnez vos invitations

France Bleu Provence : radio partenaire de l'Open 13 Provence du 20 au 26 février 2017 au Palais des Sports de Marseille. Chaque jour, gagnez vos invitations.

Un plateau de rêve pour la 25è édition de l'Open 13

Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lucas Pouille, Richard Gasquet : six joueurs du Top 20 seront présents cette année à Marseille. Sans parler du reste du tableau, tout aussi exceptionnel : Alexander Zverev et son frère Mischa et les français Gilles Simon, Benoit Paire, et Nicolas Mahut.

Qui succèdera à Nick Kyrgios, le gagnant de l'Open 13 Provence 2016 ? Rendez-vous du 20 au 26 février 2017 au Palais des Sports de Marseille pour la 25è édition de l'Open 13. Suivez les rencontres sur France Bleu Provence et gagnez vos invitations sur francebleu.fr.

Chaque jour, France Bleu Provence vous offre vos invitations

(si le formulaire rose ne s'affiche pas, rafraichissez cette page)