Opéra d’Avignon une saison de Liberté.

La saison 2017-2018 de l’Opéra d’Avignon affiche 80 rendez vous et plus de cent lever de rideaux.

pierre guiral seul aux commandes - vaucluse matin

Dont beaucoup d’innovations, un nouveau lieu, une nouvelle maquette pour le programme papier. Et un nouveau directeur artistique : Pierre Guiral qui combine choix artistiques et visions de la ville et ses populations.

OPERA_GUIRAL_WEB_1--NET Copier

le futur opéra confluence - la provence

La saison établie par Pierre Guiral s’étend dans divers lieux d’Avignon : églises, conservatoire… et du Grand Avignon : L’Autre Scène à Vedène et bien sur l’Opéra Confluence en Courtine.

OPERA_GUIRAL_WEB_2--NET Copier

le dalogue des carmélites premier opéra mis en scène par Alain Timàr. - opéra d'avignon

La nouvelle saison est ponctuée par 8 productions lyriques portées par des réalisateurs pour la plupart nouveaux venus à Avignon.

Répertoire baroque (Orphée), ouvrage contemporain (Vanda) sans oublier Mozart, Rossini, Verdi, Poulenc dont Le dialogue des carmélites sera créé les 28 et 30 janvier dans une mise en scène d’Alain Timar, Pierre Guiral conjugue classique, méconnu et mésestimé en incluant deux ouvrages de lyrique léger.

OPERA_GUIRAL_WEB_3--NET Copier

ça ira fin de louis - amandiers nanterre

Ex « Théâtre Municipal », L’opéra affiche une saison dramatique qui s’ouvre avec Molière, se poursuit avec Samuel Beckett, Ingmar Bergman, Xavier Durringer…, pour se clore sur une fresque écrit et mise en scène par Joël Pommerat.

Une coréalisation avec la Garance Scène Nationale de Cavaillon.

OPERA_GUIRAL_WEB_4--NET Copier

le magnificat de bach, le 25 mars 2018. - opéra avignon

Ancien directeur des « Heures baroques » de Mulhouse, Pierre Guiral programme 10 concerts de musique ancienne dans diverses églises et monuments de l’intra muros. Autre axe majeur de la sélection : la volonté d’ouverture à toutes les classes d’âge et milieux sociaux.

OPERA_GUIRAL_WEB_5--NET Copier

Abonnements : sur place à la billetterie Espace Vaucluse, place de l’horloge.

Par correspondance : Opéra d’Avignon, BP 40111. 84007 AVIGNON CEDEX 1.

L’ouverture de saison prévue le 10 novembre, est reportée au 25 novembre.

Le concert de l’ORAP du 10 novembre est annulé.

La dernière bande de Samuel Beckett par Jacques Weber se donnera le 11 novembre à l’Autre Scène.

Le Ballet « Le lac des cygnes » est reporté du 10 au 25 novembre pour l’ouverture de l’Opéra Confluence.

Le concert de la Musique de l’air est reporté du 14 novembre au 5 avril.

Rock en chœur est reporté du 18 novembre au 2 décembre.

Le récital des 3 ténors est reporté à la saison prochaine.