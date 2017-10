Opération Bien Vu Ensemble : votre kit de sécurité avec les Agents GEnéraux d'Assurance

France Bleu Alsace vous offre votre kit pour être bien vu sur la route, et les agents généraux d'assurance répondent à vos questions en direct jusqu'à 11h le vendredi 27 octobre 2017.

Parce que vous êtes de plus en plus nombreux en Alsace à avoir adopté le vélo comme moyen de transport et qu'il est essentiel de pouvoir circuler en toute sécurité, les agents généraux d'assurance de l'AGEA et France Bleu, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, via la sécurité routière, s’associent pour une journée spéciale "Bien Vu Ensemble", le vendredi 27 octobre 2017. Le parrain de l'opération est Nelson Monfort.

Rendez-vous sur France Bleu Alsace le 27 octobre 2017

Tout au long de ce vendredi, France Bleu Alsace vous offre des kits de visibilité. Les agents de l'AGEA seront présents pour répondre à toutes vos questions en direct au 03 88 25 15 15 dans l'émission Les experts de 9h à 9h45, et ils vous répondront directement au 03 88 76 20 78 de 9h45 à 11h. La marraine de l'opération en Alsace est Christelle Sturtz, championne de karaté bas-rhinoise, elle sera aux côtés des agents d'assurance dans nos studios.

Pourquoi une opération "Bien Vu Ensemble" ?

Cette opération prend comme point d’ancrage, le passage à l’heure d’hiver, synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.

L' AGEA et France bleu ont décidé d’organiser une campagne de prévention la semaine qui précéde le changement d’heure donnant la possibilité aux auditeurs de remporter un kit de visibilité comprenant : 1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes, 1 bracelet réfléchissant, des adhésifs à coller sur les cadres des vélos.