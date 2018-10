AGEA, France bleu et la Sécurité Routière à l’occasion du changement d’heure vous offrent la possibilité de remporter un kit de visibilité comprenant : 1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes.

Le passage à l’heure d’hiver est synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes.

La nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.

Vendredi 26 octobre, émission spéciale sur France Bleu Saint Etienne Loire dès 9h avec AGEA et la sécurité routière.

