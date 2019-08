Opération nettoyage au barrage du Dorlay ce dimanche

Nettoyer la nature n'a pas d'âge : petits et grands sont les bienvenus !

Ce Dimanche 18 Août, l'association Rando pour la planète organise un nettoyage au barrage de Dorlay.

En effet, de nombreux bénévoles, et ce depuis 2015; œuvrent pour ramasser les déchets sauvages éparpillés dans la nature.

Ils ont parcouru 6 départements et ont effectué plus de 84 nettoyages.

Victoria, fondatrice du mouvement citoyen Rando pour la planète :

j'ai commencé à nettoyer la plage , puis à ma plus grande surprise au fil des jours , des personnes se sont jointes à moi , et je me suis rendue compte à quel point nous pourrions être efficace à plusieurs .