Opération Un vélo pour Téo

Téo est un petit Catalan de 9 ans, atteint d'une infirmité cérébrale. Tous ensemble nous pouvons rendre l'un de ses rêves possible.

Vous êtes 70 000 à nous écouter. Il suffit que 5500 d'entre vous donnent deux euros et Téo pourra faire des balades à vélo cet été.

Et si vous donnez un petit peu plus, ça ira encore plus vite et qui sait, Téo pourrait bien profiter de son vélo au printemps...

Téo a une joie, une force et une envie de vivre extraordinaires

Téo

Il ne tient que très peu sa tête, il ne marche pas, ne se tient pas assis, ne se sert pas de ses bras et ne parle pas. Il est entièrement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne et pour les soins. Mais il reconnait très bien ses proches et comprend ce qu’on lui dit. Sa maman, son papa et ses frères et sœur l'entourent d'un amour immense.

Le sourire de Téo

Une association est née pour les soutenir: "Le sourire de Téo". Des gens merveilleux, musiciens pour certains, qui organisent des soirées, des concerts, des veillées pour réunir des fonds. Leur dévouement et la générosité du public leur permettent d'y parvenir .Mais 11 000 euros, c'est beaucoup.

Pourquoi le vélo de Téo coûte t'il une telle somme?

Ce n'est pas un vélo comme les autres. Il permet de transporter un fauteuil roulant. On l'appelle un Draisin Loader

Draisin Loader

France Bleu Roussillon a décidé de se mobiliser elle aussi pour Téo

Le projet de l'association "Le sourire de Téo" est de financer ce vélo pour permettre à Téo de découvrir la région et de partager en famille et entre amis de nouvelles émotions et sensations. Et pour donner ce bonheur à cette famille, France Bleu Roussillon lance un appel à sa propre famille, celle de ses auditeurs. Une grande famille avec un cœur gros comme ça !

Comment participer?

C'est tout simple. Il vous suffit de mettre quelques euros ou même seulement un dans la Cagnotte créée par l'association "Le sourire de Téo". Suivez le lien: Un vélo pour Téo. Vous découvrirez le montant actuel de la cagnotte et pourrez participer. N'hésitez pas à laisser un message à Téo. Ses proches les lui liront tous. Ça va lui faire plaisir.

Téo vous remercie...