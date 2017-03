Orientez-vous !

Ne perdez pas le nord !

Le comité départemental de course d'orientation et la ligue PACA de course d'orientation, en partenariat avec France Bleu Provence, organisent les 17,18 et 19 mars un week-end orientation dans le Haut-Var sur les communes de Tourtour (entrainement du vendredi), Bauduen (course régionale du samedi) et Régusse (course nationale du dimanche).

Dans le parc naturel régional du Verdon, Régusse et Bauduen seront le théâtre des compétitions, moyenne distance le samedi et longue distance le dimanche. En prologue, le vendredi à Régusse, les scolaires viendront dans le petit bois du Claou, espace naturel sensible du conseil départemental pour affiner leur pratique de course d’orientation.

Jouez au Grand Mèfi du 13 au 17 mars avec France Bleu Provence, et initiez-vous à la course d'orientation !

Plus d'infos ici.