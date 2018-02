Aïda Sanchez : Chant, piano

Christelle Boizanté : Chant, clavier, percussions

Frédéric Marchand : Chant, accordéon, piano, ukulélé

Production : Lala Farcette

Orlando est un trio où chaque sexe est représenté : homme, femme, et le troisième. Leur univers musical est une zone jusqu'alors inexplorée, un carrefour transgenre où la plus délicate poésie et le burlesque le plus acharné font équipe. Le groupe défend des textes punk avec une élégance désuète, sur des thèmes comme la natation en piscine atomique, l'auto-cannibalisme de l'âme humaine, la féminité qui n'existe pas... tout en se permettant quelques détours par le conte fantastique pour aborder le sexe virtuel ou un dance-floor avec des ailes accrochées au basket !