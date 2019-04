Osez défier les 5 monts de Flandres avec le Nord Trail le 21 avril 2019

Bailleul, France

Inscrivez-vous vite ICI : nordtrailmontsdeflandres.com

Le Nord Trail Monts de Flandres :

Le but : faire découvrir notre belle région, et tout particulièrement les Flandres, à travers une échappée belle dans ses monts. Explorez le Cœur de Flandre ! Des estaminets à la randonnée, en passant par les fêtes et carnavals, la Flandre française, c’est le territoire français le plus septentrional, le « Noooord » quoi, là où les marseillais pensent qu’il y a des rennes divaguant dans la toundra et, l’hiver, une banquise et des igloos. Entre Lille et Dunkerque, Le Houtland est traversé par la « chaîne » des monts de Flandres, qui culmine à 176 mètres au mont Cassel, l’Everest des Flandres. Admirez les paysages, les champs de houblon, les saules têtards, la lumière mouillée et les ciels argentés… Partagez les valeurs du Trail ! Coureurs, randonneurs, bénévoles, partenaires et organisateurs sont unis dans cette aventure, fondée sur des valeurs fortes : plaisir de parcourir la nature, dans un souci d’authenticité, de fraternité, d’éthique, respect de l’homme et de son environnement, partage de la passion du sport et de l’outdoor.

L’Ultra du Nord des Monts de Flandres NTMF est organisé par l’association Flandres Sport Nature de EECKE. Les parcours empruntent en partie des voies privées et sont interdits d’accès en dehors de l’épreuve. Pour cette raison, les parcours ne sont pas divulgués dans le détail à l’avance aux concurrents. Le règlement officiel est disponible sur le site internet : nordtrailmontsdeflandres.com

Le programme :

Village départ Complexe LEGRAND GRUBBE , Avenue Pierre de Coubertin 59270 Bailleul

A noter la présence de Aurélien Collet, champion du monde de Trail par équipe, vainqueur de l’édition 2018 : 42 km en 2h40 et de Dominique Bordet, double champion du monde du 100km, vainqueur de l’édition 2018 : 80 km en 6h40.

Samedi 20 Avril

10h00

Ouverture du village Expo et retrait des dossards pour les épreuves de 25, 42, 59 et 80 km

18h00

Fin du retrait des dossards pour les épreuves de 25, 42, 59 et 80 km

19h00

Fermeture du Village aucun retrait de dossard 42,59 et 80 km le dimanche!

Aucun retrait de dossard 25 km le dimanche pour les coureurs résidents à moins de 30 km de Bailleul

Le programme des corses NTMF 2019 :

Dimanche 21 Avril

4h00

Ouverture du village

6h00

Départ du 80 km

6h30

Retrait des dossards (suite) du 25 km

7h30

Départ du 59 km

9h00

Départ du 42 km

10h00

Fin du retrait du retrait des dossards du 25 km

10h30

Départ du 25 km

14h30

Début de la cérémonie de remise des prix du 25 km

14h45

Début de la cérémonie de remise des Prix du 42 km

15h00

Début de la cérémonie de remise des Prix du 59 km

15h15

Début de la cérémonie de remise des Prix du 80km

21h00

Arrivée du dernier coureur du 80 km

22h00

Fermeture du village et fin de l’épreuve

Des animations pour les accompagnants et à l'arrivée des coureurs

La fête sur les ravitos et tout le long du parcours, la présence des géants sur l’ensemble des communes traversées.

Des calèches pour faire découvrir cette belle région aux accompagnants et un circuit touristique pour la visite des monuments.

Les fanfares sur les parcours et des groupes de carnavaleux inonderont les chemins pour encourager les participants.

Un festival de Rock à l’arrivée et beaucoup d’autres surprises...

Aurélien COLLET - ZELITE

Dominique BORDET - NTMF