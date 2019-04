Où chasser les œufs en île de France ? France Bleu Paris vous dit tout.

-

• Au parc André Citroën

Cette année, le Secours populaire de Paris organise sa traditionnelle Chasse aux œufs solidaire les 21 et 22 avril, de 10h à 17h, au Parc André Citroën.

Les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés, se procurent un permis de chasse ( 5 euros) qui leur permet de dénicher une combinaison d'œufs colorés, pour ensuite savourer leur surprise chocolatée.

Dans le village des activités, de nombreuses animations et ateliers attendent les enfants (supplément de 3 euros). Au programme : maquillage, atelier floral, atelier pochoir, initiation aux gestes de premier secours et plein d'autres surprises ...

Tous les fonds collectés, lors de cet événement animé par les bénévoles du Secours populaire, financeront des projets de solidarité en faveur des plus démunis.

► En savoir +

• A l’Aquarium de Paris

5oo œufs sont cachés sur le parcours de visite et à découvrir.

Cette chasse aux œufs originale organisée le dimanche 21 avril permet aux petits et grands de découvrir l’Aquarium de Paris de façon amusante mais aussi pédagogique puisqu’un livret autour de la reproduction et des œufs chez les poissons sera remis aux visiteurs pour les guider dans cette grande aventure.

Dans 10 livrets, 2 places pour le Musée du Chocolat seront cachées.

► En savoir +

• Au Musée du Chocolat

Le dimanche 21 avril 2019, le Musée du Chocolat propose aux enfants une grande chasse aux lapins géante et des ateliers chocolat.

Les enfants (jusqu’à 11 ans) devront rechercher les lapins cachés dans le musée et trouvez le jumeau du lapin de l’accueil.

Chaque enfant reçoit un cadeau mais un petit chanceux ou une petite chanceuse repartira en plus avec son poids en chocolat !

L’entrée pour les enfants jusqu’à 10 ans et leurs parents est à 6€ pour tous, de 10h à 11h30.

► En savoir +

• Au Parc Zoologique de Paris

Le Zoo de Vincennes vous invite à venir fêter le week-end de Pâques les dimanche 21 et lundi 22 avril 2019. Un évènement inclus dans la visite.

Les enfants, de moins de 6 ans, ont rendez-vous aux Clairières, au cœur du parc, pour tenter leur chance à la grande chasse aux œufs.

Dans le temps imparti, parviendront-ils à trouver cinq œufs dans une zone boisée qui leur est dédiée ? Si c’est le cas, une récompense gourmande les attendra !

► En savoir +

• A la Cité des Sciences et de l'Industrie

Le 21 avril, les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d'un adulte vont pouvoir participer à deux chasses aux œufs organisées à la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la découverte.

Un jeu de piste au cœur des expositions grâce à une application mobile avec à la clé une récompense chocolatée pour celles et ceux qui découvrent les 5 énigmes du parcours.

► En savoir +

• A la Tour Montparnasse

La Tour Montparnasse propose des chasses aux œufs perchée à plus de 200 mètres de haut.

Intitulé Easter Garden, il s’agit pour les enfants de 4 à 11 ans de trouver des œufs cachés dans un labyrinthe végétal installé sur le rooftop de la Tour au 56ème étage.

► En savoir +

• Au Château de Vaux le Vicomte

Pour la 14ème édition, Vaux-le-Vicomte célèbre Pâques avec la plus grande chasse aux œufs de France !

Les petits écureuils du château ont caché les œufs de Pâques dans le domaine. Les enfants devront relever des défis alliant agilité, créativité et curiosité dans le jardin à la française de Le Nôtre pour les retrouver ! Une fois ces étapes achevées, les enfants accéderont à la réserve des écureuils où se déroule la chasse aux œufs finale, promettant un butin chocolaté Leonidas à tous les participants !

Les adultes aussi auront leur propre chasse et pourront participer à un jeu géant de « 1, 2, Roi Soleil ! », qui permettra aux plus grands de remporter des œufs en chocolat… Les plus rapides et rusés trouvant l’œuf doré remporteront des billets pour les Soirées aux Chandelles du château !

► En savoir +

• A Provins

La fameuse chasse aux œufs de Pâques de Provins qui fait disparaitre, comme par enchantement, près de 8.000 œufs en chocolat, revient les 21 et 22 avril 2019.

Grâce à un jeu de piste, les enfants et leur famille partent pour une agréable balade dans la cité médiévale à la recherche de ces fameux œufs.

• Au Domaine des Macarons de Réau (77)

Le Domaine des Macarons de Réau organise une grande journée d'animations le samedi 20 avril 2019.

Les enfants de 3 à 10 ans se varra attribuer une boîte d’œuf vide qu’il devra remplir en parcourant tout le petit bois du domaine.

A l’issu de la chasse tous les œufs devront être déposés dans la « Machine Macaronique » qui leur donnera accès au trésor : macarons, chocolat, bonbons…

Tarif : 8 euros par enfant

► En savoir +

• Au Château de Breteuil

Cette année, le Château de Breteuil a décidé de mettre les petits plats dans les grands en proposant aux familles des chasses aux oeufs équitables pour tous le dimanche 21 et le lundi 22 avril.

Quatre départs par jour sont organisés dans la cour d'honneur du château.

Deux zones sont définies en fonction de l'âge. Pour les moins de 7 ans, 3 oeufs de couleur sont à retrouver par enfant. Pour les 7 à 14 ans, ce sont 5 oeufs de couleur qui sont à retrouver part enfant.

Une fois les œufs de couleur retrouvés, les enfants accompagnés de leurs parents les ramènent et les échangent contre des œufs en chocolat. Le même nombre est offert à chacun.

► En savoir +

• A la Bergerie Nationale

Du 20 avril au 1er mai, c’est le retour de la grande chasse aux oeufs sur la ferme de la Bergerie Nationale de Rambouillet !

Les enfants reçoivent une boîte d’oeufs vide et doivent la remplir en partant à la recherche des oeufs colorés cachés, tout en découvrant avec plaisir les animaux de la ferme.

Une boîte d’oeufs remplie = une surprise chocolatée ! À vous de jouer !

Et pour finir l’après-midi, visite libre de la ferme

► En savoir +

• A la Ferme de Gally de Saint-Cyr l’Ecole

Les enfants de 3 ans et plus vont déambuler dans les prés des Fermes pour ramasser des oeufs de couleur qu'ils vont venir échanger à l'issue de leur pérégrinations contre des chocolats.

Des ateliers à l'abris sont également prévus de 10h à 12h et de 14h à 17h : réalisation de nids en paille, plantations, peinture sur œufs ou encore la réalisation de perles et de cadres de laine.

Les curieux pourront voir à l'œuvre le tondeur de moutons, la fileuse de laine, le tourneur sur bois ou l'apiculteur. Sans oublier la découverte des chevreaux, agneaux, poussins, canetons ainsi que les autres animaux de la ferme.

Tarif : 11€ pour les enfants à partir de 3 ans / 8€ pour les adultes

► En savoir +

• Au ZooSafari de Thoiry

La Chasse aux œufs de Pâques du domaine de Thoiry revient cette année les dimanche 21 et lundi 22 avril 2019.

Une équipe du parc viendra spécialement plus tôt ces deux matinées pour aider les cloches à cacher les quelques 12.000 oeufs en chocolat, qui seront disséminés dans les jardins botaniques du ZooSafari de Thoiry.

Des «oeufs surprises» se sont glissés au milieu de ceux en chocolat, offrant, à qui les trouvera, bon nombre de surprises : passeports annuels pour profiter du ZooSafari de Thoiry à volonté tout au long de la saison, visites guidées en camion brousse, Instants Privilèges avec les animaux, envol en tyrolienne au-dessus du safari et des entrées au ZooSafari de Thoiry.

Pour les plus petits, un espace spécialement réservé pour eux leur permettra de profiter pleinement de leur première chasse aux oeufs et de trouver les précieuses gourmandises accompagnés de leurs parents.

Tarif : compris dans le billet d'entrée (Adulte : 29€, Enfant : 23€ de 3 à 11 ans)

► En savoir +

• Au Domaine de Saint-Jean de Beauregard

Les 21 et 22 avril, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueille les enfants de 3 à 10 ans ainsi que leurs parents, pour sa traditionnelle Chasse aux Œufs grandeur nature.

Les cloches auront discrètement déposé des milliers d’œufs factices partout dans le parc du Domaine. Aux bambins de les retrouver, cachés sous les feuilles, enfouis sous la racine d’un arbre ou déposer sur la branche d’un arbuste… Il leur faudra trouver 5 œufs blancs et un précieux œuf jaune avant de se rendre au point d’échange pour récupérer un vrai paquet d’œufs en chocolat délicieux !

Les chérubins pourront également participer à différents jeux et ateliers et tenter de gagner plus de chocolats : Concours de Dessin, course des Œufs Olympique, Marche de la Poule, Atelier Culinaire, fabrication de Fleurs en Crépon…

► En savoir +

• Au Domaine de Courson

La grande chasse aux oeufs de Pâques débutera le dimanche 21 avril à 15h00. L'occasion pour vous et vos enfants d'emprunter les allées du parc et d'admirer les arbres remarquables et les floraisons exceptionnelles, et bien sûr de repartir avec de délicieux oeufs en chocolat !

Cette année, un nouveau défi attend vos petits chasseurs : retrouver l'œuf d'or, caché en grand secret par les maîtres des lieux dans un petit coin du parc... Une belle surprise récompensera celui ou celle qui mettra la main dessus !

► En savoir +

• A l'Ile des loisirs du Port aux Cerises

L'Île des loisirs du Port aux Cerises invite les enfants à participer à une grande chasse aux oeufs de Pâques le lundi 22 avril 2019 !

Pour les plus gourmands, vous pourrez y trouver des œufs en chocolat.

Pour les plus joueurs, vous pourrez dénicher des œufs surprises avec de nombreux cadeaux à l'intérieur : places accrobranche, places baptêmes Poney, places manège…

Pour le plus chanceux, il faudra déceler l’unique œuf en or ! Celui-ci vous donne l'accès à un stage Multisports ou à un stage Poney.

► En savoir +

• A la Grande Arche

Pour le week-end de Pâques, les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019, le toit de la Grande Arche se transforme en ferme vivante.

Des ateliers et animations toute la journée, pour les petits et grands : maquillage, mascotte, espaces de jeux ludiques, ateliers créatifs, …

Et, tradition oblige, plusieurs chasses aux œufs sur tout l’espace du toit ! Et une énorme gourmandise à gagner pour celui ou celle qui trouvera l’œuf doré …

► En savoir +

• A la Fondation GoodPlanet

Le Secours Populaire 92 organise une grande chasse au trésor sur le thème de la biodiversité à la Fondation GoodPlanet durant le weekend de Pâques, les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019.

A l’issue de cette chasse au trésor organisée dans un parc boisé de 3,5 hectares, chaque enfant recevra des œufs en chocolat.

► En savoir +

• Au Plessis Robinson

Les Cloches de Robinson reviennent cette année et proposent aux enfants de 0 à 6 ans de partir à la chasse aux oeufs en chocolat et en or le dimanche 21 avril 2019.

Les cloches sont de retour et, comme l’an dernier, c’est au Jardin de Robinson qu’elles ont choisi de déposer leurs oeufs, à destination des enfants du Plessis-Robinson. C’est à 10h que ces derniers, comme le veut la tradition, vont s’élancer pour tenter de retrouver les oeufs colorés dissimulés au cœur du jardin public. Afin que l’équité soit respectée, les terrains de recherche seront séparés entre celui des tout-petits, encadré par des animateurs, et celui des plus grands où les enfants jusqu’à six ans pourront également s’en donner à cœur joie.

Quelques chanceux, en effet, auront la joie de découvrir des oeufs factices et colorés, un peu plus difficiles à trouver que les autres. À chacune des couleurs correspondra un cadeau : lapins, poules, cochons en chocolats, ou encore des journées en famille à Disneyland Paris, au Parc Astérix, à la Mer des Sables, à l’Aquarium de Paris ou à l’Aquaboulevard.

► En savoir +

• Aux Puces de Saint-Ouen

Le dimanche 21 avril, perticipez en famille à une "Mini chasse aux œufs" au cœur des Puces de Saint-Ouen.

C'est sous forme d’un jeu de piste que les enfants partiront à la recherche des œufs de décoration cachés dans les différents marchés. Après ce parcours il faudra revenir au point de départ pour recevoir des vrais œufs en chocolat.

• Au parc du Sausset

Muni de votre « carte de chasseur » ( 2 euros), retrouvez les œufs en polystyrène cachés dans le parc.

10 œufs trouvés, c’est gagné !

Un œuf doré, un œuf argenté et œuf cuivré seront disséminés au milieu des autres et donneront droit à une surprise supplémentaire.

► En savoir +

• Au parc de l'Hôtel de Ville d’Epinay sur seine

Suivis de près par leurs parents, les enfants, âgés de 2 à 10 ans, devront aller à la recherche des œufs "plastique" qui devront être "péchés" ! Dès que les faux oeufs seront en poche ils pourront les échanger contre des chocolats (5 œufs trouvés= 1 sachet de chocolat).

Mais ce n'est pas tout car pour les pêcheurs un espace coloriage, un atelier de maquillage, pêche à la ligne, balade à poney,... sont proposés.

► En savoir +

*

• Au Playmobil Funpark

Le Playmobil Funpark invite les petits à une grande chasse aux œufs de Pâques, du 20 au 22 avril 2019.

Dans cette aire de jeux géante de près de 2.000 m2, les enfants sont conviés à aider Rico, la mascotte du Playmobil Funpark, à retrouver les œufs de Pâques Milka disséminés dans l'enceinte du parc.

► En savoir +

• A la Ferme de Maisons-Alfort

Le 21 avril, venez débusquer en famille les œufs factices cachés par les fermiers de la Ville tout en découvrant les animaux de la ferme !

Pour 5 œufs trouvés, les fermiers remettront un sachet d’animaux en chocolat dans la limite d’un sachet par enfant. Comme l’an dernier, trois sessions seront proposées.

Nouveauté cette année : vous pouvez dès à présent acheter des tickets de pré-réservation. Ainsi, l’attente sera réduite le jour J, une file spéciale vous étant dédiée !

► En savoir plus

• Parc Corot

Le samedi 20 avril de 14h à 17h, grande chasse aux œufs dans le parc Corot !

Les plus petits auront un espace réservé et l'enfant qui aura trouvé un œuf géant pourra gagner une surprise !

► En savoir +

• Au Musée de la Moisson

A l’ occasion de la fête de Pâques, les enfants sont invités le dimanche 21 avril, à venir parcourir le musée de la Moisson munis d’un livret jeu qui leur sera remis à l’accueil à leur arrivée.

Ils devront répondre à de nombreuses questions portant sur le musée de la Moisson. Une fois toutes les réponses trouvées, ils obtiendront un mot mystère à prononcer à l’accueil en échange d’un sachet de chocolats.

Un atelier manuel sera également proposé, permettant aux enfants de repartir avec une surprise supplémentaire.

► En savoir +

• Au Domaine de Villarceaux

Le domaine de Villarceaux organise un Grand Rallye de Pâques des Juniors le dimanche 21 avril 2019. Parviendrez-vous à répondre aux énigmes permettant de résoudre la Grande Enigme pour repartir avec une surprise chocolatée?

Réparties en 3 catégories d’âges indiquées par des couleurs différentes (6-7 ans, 8-9 ans, 10-11 ans), les questions portent sur le programme scolaire du primaire : mathématique, français, sciences de la vie et de la Terre, histoire, géographie… mais sous la forme d’énigmes amusantes à résoudre.

1 œuf en chocolat est offert à chaque jeune participant à la fin du circuit.

► En savoir +