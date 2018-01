Ouverture des inscriptions pour La Barjo 2018

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La Barjo, le Trail le plus barge de Normandie aura lieu les 16 et 17 juin 2018 dans la Manche. Les inscriptions sont ouvertes ainsi que pour le Raid de l’Archange, le Trail le plus long de France qui prendra son départ le 14 juin 2018 du Mont Saint-Michel.