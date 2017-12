Ouverture des inscriptions pour La Haute Folie 2018 à Martinvast

Réservez votre dimanche 27 mai 2018 pour participer à la 2ème édition de la Haute Folie à Martinvast près de Cherbourg-en-Cotentin. La Haute Folie est une course à obstacles, une épreuve sportive ludique où il faut franchir des rivières, des bottes de pailles, des mares de boue...

Ils sont fous ces Normands ! Après l’énorme succès de l’édition 2016 avec plus de 1500 participants, la Haute Folie 2018 s’annonce encore plus folle que l’année dernière avec de nouveaux parcours, de nouveaux obstacles et une nouvelle course : "La Course Elite" !

Au sein du parc du château de Martinvast dans la Manche, la Haute Folie est une "Mud Run" où pour participer il vous faudra avoir une bonne condition physique, le sens de l’équilibre, de l’endurance … et de l'humour ! Venir déguisés est fortement recommandé !

La Course Élite, course chronométrée d'environ 9,5 kilomètres avec classement, comprenant plus de 40 obstacles, pour sportifs confirmés âgés de plus de 16 ans et recherchant la performance.

La Haute Folie, course de 9,5 kilomètres, comprenant plus de 35 obstacles, pour sportifs confirmés âgés de plus de 16 ans.

La Petite Folie, course de 6 kilomètres, comprenant plus de 25 obstacles accessibles aux sportifs et aux audacieux âgés de plus de 16 ans.

La Foliette, plusieurs courses de différentes distances comprenant jusqu’à quinze obstacles, accessibles à tous les enfants dès 8 ans et ados jusqu’à 15 ans.