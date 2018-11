Ouverture d'ateliers d'artistes à Niort

Plus d'une cinquantaine d'artistes de Niort et des environs ouvrent leurs ateliers et présentent leurs œuvres.

Centre-ville

Brigitte Coulais (peinture). 144, rue de la Corderie.

Philippe Collonge-Sens (installations). 3, rue du Moulin de Bessac.

Myriam Roquier (sculptures métal). 3, rue du Moulin de Bessac.

Iza (photographie). 24 C, rue du 14 Juillet.

Richard Métais (sculptures métal/bois). 3, rue du Moulin de Bessac.

Ryse Kaïa. Maryse Coin (peinture). 33, avenue de La Rochelle.

Jeand’Hau (peinture, sculpture). 3, rue de Solférino.

Pascal Morisset (sculptures métal). 3, rue du Moulin de Bessac.

Sarghini El Adraoui (peinture). 33, avenue de La Rochelle.

Anne Bouffard (sculptures céramiques). 3, rue du Moulin de Bessac.

Photo et 3 fils. 3, rue du Moulin de Bessac.

Céline Sonnard (dessin). 37, rue Saint Jean.

Madalina Dina (peinture). 5, rue Paul Gauguin.

Djam’b. Désir d’Art (peinture, sculpture, photo). Centre d’activité Pré Leroy.

Claude Bonnin (peinture). 58 A, avenue de Paris.

Patricia Véniel (peinture). 77, rue René Caillé.

Michel Paradinas (photographie). 9, place Saint Jean.

Quartier Venise verte

Thalya (art visuel et sonore). 17, rue Jacques Daguerre (4e étage). Quartier Colline Saint-André

Chantal Fraigneau (peinture calligraphie). 30, rue Mère Dieu.

Johanny Piaud (photographie). 30, rue Mère Dieu.

Sylvia Fischer (sculpture bois). 30, rue Mère Dieu.

Quartier Champclairot-Champommier-Goise

Joe Beaubeau Dureux (peinture). 11, rue de Goise.

Thierry Bamas (sculptures). 3, rue Ferdinand Buisson.

Daniel Mar (art papier). 3, rue Ferdinand Buisson.

Thierry Olivier (photographie). 46, rue de la Perche.

Claude Le Floch (peinture). L’atelier du peintre. 23 G, rue Brun Puyrajoux.

Quartier Nord

France Kachtan (porcelaine). 35, place Chanzy.

Chantal Gadreau (pastel) & Brigitte Belaud (sculpture). 2, rue des Verdiers.

Dany Robert (peinture pastel). 35, place Chanzy.

Maga (peinture). 38, rue des Mésanges.

Apollinarium. Apolline Biron (art papier). GaLLery Grand Nord. 1, place de Strasbourg.

Thalie. (photographie). GaLLery Grand Nord. 1, place de Strasbourg.

Quartier Saint-Liguaire

Laurent Page (sulpture). 42, rue des Écureuils.

Léonhard Hutter (sculpture). 46, rue des Ecureuils.

Aline Decrouez (peinture volumétrique). 74, rue du Moulin La Roussille.

Alain Féral (dessins gravures). 74, rue du Moulin La Roussille.

Jean Clisson (peinture). 76, rue du Moulin La Roussille.

Olivier Le Nan (peinture). 74, rue du Moulin La Roussille.

Cédric Neau (gravure). 74, rue du Moulin La Roussille.

Vincent Clémot (photographie). 76, rue du Moulin La Roussille

Martine Hoyas (peinture). 76, rue du Moulin La Roussille

Jean-Luc Renaud (peinture). 76, rue du Moulin La Roussille

Anne Vergneault (dessin). 76, rue du Moulin La Roussille

Quartier Sainte-Pezenne

Julien Miras (peinture, sculpture). 23, rue du Collège.

Quartier Souché

Elle Bory (peinture). 125, rue de Souché

Pierre Auzanneau (peinture). 3, impasse Henri Bardin

Jean-Luc Rivault (peinture, sculpture). 37, rue Noire.

Quartier Tour Chabot

Shelleigh Ocio (peinture, dessin). 17, rue de la Tour Chabot

Véronique Thévenoux (bois, métal, ficelle). 17, rue de la Tour Chabot

Frontenay Rohan-Rohan

Patrick Frère (photographie). 3, rue de la Victoire.

Magné

Catherine Mahieu-Saunier (pastel). 180, route des deux grèves.

Surin

Julien Auclair (illustrateur BD). 25, rue du bas village.

Ginette Sarazin (sculpture). 25, rue du bas village.

Vouillé

Claude Blondeau (peinture). 12, impasse de l’ilot.

Rendez-vous

Samedi 1er décembre 2018 : 14h à 19h

Dimanche 2 décembre 2018 : 14h à 19h