Paimpol dans "La Maison France 5"

Vendredi 7 juin, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Paimpol dans les Côtes d'Armor, à 20h50 dans la Maison France 5.

La Maison France 5 vous emmène cette semaine en Bretagne à l’extrémité ouest de laBaie de Saint-Brieuc. C’est à Paimpol que l'émission amarre cette semaine, l’une des villes les plus connues du littoral nord breton, dotée d’un port de caractère et d’histoire….

Les intervenants de cette semaine

Jean-Marc Jezequel tient l’une des plus vieilles boutiques de la citée bretonne : la coutellerie quincaillerie. Un commerce, créé par son arrière-grand-père et installé dans la plus ancienne maison de la ville, construite en 1886…

Liz est irlandaise et vit depuis plus de 20 ans à Plélo, une petite commune située à une trentaine de kilomètres de Paimpol. Avec son mari, Corentin, natif de la région, ils ont rénové l’ancienne ferme familiale et ses dépendances pour y créer gîtes et chambres d’hôtes. Un ensemble qui forme désormais un petit hameau plein de charmes

Jean-René Petibon est sculpteur : sa matière première : le bois d’épaves qu’il récupère sur de vieux bateaux à l’abandon. Un matériau vieilli par le temps, aux couleurs toujours chatoyantes et qui entre les mains de Jean-René retrouve une seconde vie

Stéphane Tholance est architecte DPLG et nous fait découvrir ses adresses coups de cœur. Tombé amoureux fou de la région il y a plus de 20 ans, il partage son temps entre Paris et Paimpol où il a rénové avec sa femme un ancien moulin typique de la région

la visite se poursuit avec notamment la mise en lumière dans l’émission, de talents locaux comme Marie Heudes qui crée des éléments de décoration en métal pour décorer notamment les jardins : des papillons, bouquets de fleurs ou encore des papillons

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Ambiance métal

On s’intéresse à une matière très présente ici : le métal. On le retrouve sous différentes formes en décoration : martelé pour une ambiance rétro, patiné et vieilli pour un style industriel, laqué et coloré pour une déco plus contemporaine….On peut dire véritablement que le métal épouse tous les styles aujourd’hui !

Les bons outils pour un jardin réussi

Un sujet qui va intéresser les jardiniers en herbe, ceux qui veulent s’y mettre et qui ont du mal s’y retrouver parmi tous les outils. On s’est donc penché sur la question et fait une petit sélection des indispensables à mettre dans son panier « d’apprentis jardinier »… des outils pratiques, maniables mais aussi, pour beaucoup, beaux et élégants.

Une maison néo-bretonne à Paimpol

avec la visite d’une maison néo-bretonne : Yann le Bohec est paimpolais depuis toujours… Passionné de design et décoration, il vient de terminer la rénovation de sa maison. Contraint par un budget assez limité, il a multiplié les astuces pour l’aménagement de sa maison et s’est beaucoup impliqué avec sa femme dans la rénovation.

La déco d’extérieur - 837

On va rester dans l’univers de la petite décoration qui permet justement d’embellir ses extérieurs : il va être la question d’éléments textile comme les coussins, de petits mobiliers mais aussi de photophores ou d’accessoires déco tels des plateaux.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, Saint-Brieuc est la prochaine destination de Stéphane Thébaut le 14 juin à 20h50