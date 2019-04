Pâqueries au château de Montrond-Les-Bains ce Dimanche!

Plus vous participez à leurs activités et plus vous êtes récompensés en chocolat !

Ce dimanche 21 Avril de 14h30 à 18h , l'Ost de Phénix propose une animation avec un jeu de piste et une chasse aux trésors; avec en récompense ..... de nombreux chocolats !

L’Ost du Phénix est une troupe qui reconstitue la vie quotidienne d’un campement avec ses hommes d’armes.

En famille, vous partirez résoudre les devinettes de la troupe médiévale et découvrirez le château et la vie autour de celui-ci.

Les petits sont aussi les bienvenus, même s’ils ne vont pas jusqu’au bout du jeu!



Animation familiale gratuite - de 12 ans.

Toute participation donne droit à quelques gourmandises TP 5,50 € /TR 4 €

