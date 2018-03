L’art des jardins...au cœur du maquis

Les rendez-vous du printemps :

Grande chasse aux oeufs de Pâques

Dimanche et lundi de Pâques (1er et 2 avril), à partir de 10h

Plus de 10 000 oeufs en chocolat cachés, ateliers créatifs enfants et balades à poneys (oeufs, ateliers et balades sont compris dans le prix d’entrée). Barbecue, assiette de Pâques (à partir de 10 €), sandwichs, buvette. Possibilité de pique-niquer sur le Parc. Entrée à tarif unique (à partir de 3 ans) : 10 € - Sans réservation.

Ateliers créatifs pour les enfants

Le mercredi et jeudi après-midi, entre 14h00 et 17h00, durée environ ½ heure. - Mosaïque sur verre : mercredi 25 avril et 2 mai (à partir de 6 ans) - Couronnes du maquis : jeudi 19, 26 avril et 10 mai (à partir de 4 ans) - Aquarelles parfumées : jeudi 12 avril et 3 mai (à partir de 6 ans) - Perles et grigris : mercredi 11 et 18 avril (à partir de 4 ans) Ateliers offerts aux visiteurs du Parc. Sans réservation.

Balades à poneys

Le dimanche, entre 14h00 et 18h00, durée ¼ heure ou ½ heure. Participation : 3 € le ¼ d’heure. Le Ranch d’Arbo Valey (club FFE) propose à nos jeunes visiteurs des baptêmes et des balades à poneys dans le Parc de Saleccia. Renseignements au 06 70 12 04 18. Sans réservation.

Apéro-concert GNAWA

Vendredi 20 avril, de 18h30 à 20h00. Avec l’association Natura è Benistà découvrez les rythmes traditionnels des Haoussa de l'Afrique du Nord. Rencontre avec une musique désignée pour éveiller les forces profondes de l’âme. Entrée libre - Sans réservation.

Démonstration de distillation des huiles essentielles de Corse

Vendredis 13 et 27 avril et vendredi 11 mai de 17h30 à 18h30

Distillation commentée des huiles essentielles de Corse aux multiples vertus. Animée par Virginie DEBRUYN, distillatrice à Moltifao. Offert aux visiteurs du Parc. Sans réservation.

Ateliers Adultes

- Initiation à la sourcellerie : Samedi 21 avril et 26 mai, de 14h à 17h. Participation : 30 € Apprenez à détecter les veines d’eau souterraines avec des baguettes ou un pendule. Pas besoin de « don », cette technique est accessible à tous. Animatrice : Cécile Jolin, géobiologue. Renseignements et réservations : 06 82 68 62 83 – cecilejolin@yahoo.fr

- Cuisine créative : Samedi 28 avril, de 14h à 16h. Participation : adulte 20 €, adulte/enfant 25 € (famille 5€/pers.sup.) Apprenez à créer facilement de délicieux animaux avec des fruits et des légumes de saison. Petite et grands gourmands, embarquez pour une aventure ludique et savoureuse. Animatrice : Corinne Joubioux créatrice de douceurs sucrées salées. Renseignements et réservations : 06 87 53 09 32 – flagrantdelice2b@gmail.com