Paris célèbre le pain

Paris, France

C'est la 15e édition de la Fête du pain place Louis Lépine à Paris. Au programme : 6 fournils où vous pourrez voir des pains pétris et cuits en direct, des boutiques où vous pourrez acheter de délicieuses spécialités et des concours régionaux, nationaux et européens de la meilleure baguette. Mais surtout : des animations pour faire découvrir le pain et le métier de boulanger au public.

La 15e édition de la Fête du pain est installée place Louis Lépine à Paris. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Partager la passion du pain

Après une reconversion, Aurélie Ribay a ouvert sa boulangerie rue de Dunkerque dans le 10e arrondissement de Paris. Derrière l'un des fournils de la Fête du pain, elle montre à deux petites-filles comment réaliser une baguette tressée. C'est la troisième année consécutive qu'elle participe à l'événement. "C'est un moment privilégié, où je peux partager ma passion du pain avec mes collègues mais aussi le public", explique-t-elle.

Une boulangère en herbe

Tania, 10 ans, a réalisé une baguette tressée avec Aurélie © Radio France - Mathilde Bouquerel

Tania, 10 ans, est l'une des deux petites apprenties boulangères auprès de qui Aurélie est intervenue. Cela fait plusieurs années qu'elle assiste à la Fête pain. "J'aime beaucoup venir ici pour _pétrir la pâte, rapporter des petits souvenirs chez moi_. C'est quelque chose que je n'ai pas l'occasion de faire chez moi !", raconte-t-elle tout sourire.

La Fête du pain se poursuit jusqu'à lundi 20 mai.