Jusqu'au 2 octobre, les plus grandes maisons de couture présentent leur collection printemps/été 2019 à Paris. Les marques rivalisent d'originalité pour trouver des lieux insolites où défiler. Petit tour d'horizon de cette édition 2018.

Paris, France

Du 24 septembre au 2 octobre, la Paris Fashion Week est l'occasion pour les maisons de couture de présenter leur nouvelle collection. D'autres marques du monde de la mode en profitent aussi pour lancer des événements exclusifs.

L'Oréal s'offre la plus belle Seine

Après avoir privatisé les Champs-Elysées l'année dernière, l'Oréal Paris s'offre un défilé sur une scène encore plus étonnante : la Seine. Un podium flottant de 60 mètres de long doit être installé à hauteur du port de Solférino dans le VIIe arrondissement. Douze créateurs coopèrent pour présenter soixante-dix looks inédits. Le défilé sera ouvert à tous, ce dimanche 30 septembre à 14h.

Plus de 200 000 personnes sont attendues pour assister au show et voir Eva Longoria, l'acteur qui incarne Jaime Lannister dans la série "Game of Thrones" Nikolaj Coster Waldau ou encore le mannequin Doutzen Kroes. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, la marque prévoit une vidéo diffusée en live sur la page Facebook de l'Oréal Paris.

Valeurs sûres pour les grandes maisons

Et comme chaque année, les grandes maisons investiront les lieux emblématiques de la capitale. Yves Saint-Laurent sera au Trocadéro dès ce mardi soir. Céline défilera aux Invalides tandis qu'Hermès s'installera à l'hippodrome de Longchamp. Mardi 2 octobre, pour le dernier jour de cette Fashion Week 2018, Karl Lagerfeld présentera la nouvelle collection Chanel au Grand Palais, et la semaine se terminera avec le défilé Louis Vuitton dans le palais du Louvre.

À noter qu'une fois de plus, Radio France accueillera le défilé Chloé. La marque installera son podium dans la maison ronde jeudi matin.

Vous pouvez retrouver le programme complet des défilés ici.