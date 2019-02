Parlanjhes en fàete à Thorigné

Le parlanjhe s'invente et se réinvente encore et toujours

A l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle et du cinquantenaire du l'UPCP-Métive.

C'est le premier rendez-vous organisé par l'UPCP-Métive pour fêter son cinquantième anniversaire. D'autres auront lieu tout au long de l'année 2019 dans les quatre départements de l'ex-Poitou-Charentes.

De 10h à midi et de 14h30 à 17h

Tous les quarts d'heure, des conteurs, des chanteurs, des acteurs, des auteurs s'exprimeront en parlanjhe poitevin-saintongeais et en occitan.

Ateliers de parlanjhe de Vouillé et de Poitiers / Atelier d’occitan de Poitiers / Francine BESSON (histoires) / Michel CARDINEAU (chansons et histoire) / Dany de CORNULIER (chansons) / Ulysse DUBOIS (histoires) / Pierre DUMOUSSEAU (textes de G. Couté en beauceron) / Michel GAUTIER (lecture + petite intervention sur le parlanjhe) / Les Pibolous (musique) / Los Bonobos (Pierre CHEVRIER) (chansons et musique) / Jean-Paul QUINTARD (lectures textes, poésies) / Bernard RAMBERT (chants) / Mathieu TOUZOT (chansons).

Des ateliers pour enfants

Des auteurs et des stands de livres avec les associations Arantèle (Michel GAUTIER), l'Institut d’Études Occitanes de la Vienne, Eric NOWAK, Parlanjhe vivant, SEFCO (Jacqueline FORTIN), Mathieu TOUZOT...

De 17h à 18h : Des projections

Extrait (20') de "Parlanjhe à l'école", le nouveau film de Michel Gautier

"Den la bàie daus pictons" (10'), le film d'Annick Barré primé par la Région Nouvelle Aquitaine en 2017

Émissions "Kétokolé" - France 3 Nouvelle Aquitaine. Un abécédaire animé des mots du Poitevin-Saintongeais par Yannick Jaulin.

Rendez-vous

Samedi 23 février 2019

Thorigné

Salle des fêtes

De 10h à 18h

Entrée gratuite