Partez en G7 tours sur les lieux de l'écologie urbaine à Metz avec France Bleu Lorraine

Metz accueillera dimanche 5 et lundi 6 mai 2019 le sommet du G7 des Ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie. Metz désignée ville hôte par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, pour son engagement de longue date en faveur de l'environnement.

Metz, France

Du 23 mars au 15 juin 2019, pour faire découvrir ou redécouvrir les hauts lieux et les acteurs de l'écologie urbaine et de l'environnement sur le territoire messin, la Ville de Metz et la Métropole organisent des G7tours, tous les samedis du printemps.

Il s'agit de visites urbaines guidées et gratuites, à pied, à vélo ou en METTIS, qui proposent des itinéraires différents et permettent de rencontrer des acteurs inspirants et apprendre de nouveaux éco-gestes dans les champs de la maîtrise énergétique, les énergies renouvelables, les mobilités douces, la préservation et la valorisation des arbres et de la biodiversité, mais aussi l’éducation à l’environnement et la réduction des déchets

Programme :

Visites à pied // L'environnement dans notre cadre de vie, notre patrimoine et notre quotidien

Visites à vélo (en partenariat avec VELOMET’ - un service du réseau LE MET’) // Le cycle des énergies vertes et humaines à Metz

Visites en METTIS (en partenariat avec le réseau LE MET') // Sur la route du G7 de l’environnement ! Un tour pour découvrir les points forts de la Ville et de la Métropole

Infos Pratiques

Renseignements et réservations : 03 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com

Visites gratuites - Un verre offert au départ ou à la fin de la visite

Attention, nombre de places limitées !