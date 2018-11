Participez à l'édition 2018 du cross du Républicain Lorrain avec France Bleu Lorraine

Le cross du Républicain Lorrain est de retour le 18 novembre prochain sous un format en 6 courses, toujours sur les berges du plan d'eau de Metz. Inscrivez-vous pour y participer dès maintenant !

Le traditionnel Cross du Républicain Lorrain se déroulera dimanche 18 novembre prochain sur les berges du plan d'eau de Metz et proposera 6 courses pour tous et toutes : des plus petits aux plus grands, hommes ou femmes, entreprises ou institutions.

Les inscriptions se font en ligne en cliquant sur ce lien ou au complexe Saint Symphorien : permanence du mercredi 14 au vendredi 16 novembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Inscription sur place pour la course "Bol d'air" au plan d'eau.

Cross du RL 2018

Les différentes courses

Course Jeunes et Cadettes : départ à 9h - distance de 1220m (poussins 2) et de 2640m (benjamins, minimes et cadettes)

départ à 9h - distance de 1220m (poussins 2) et de 2640m (benjamins, minimes et cadettes) Cross femmes et hommes : départ à 9h30 - distance de 4060m (cadets hommes, juniors femmes à Masters femmes) et de 5480m (juniors à masters hommes)

départ à 9h30 - distance de 4060m (cadets hommes, juniors femmes à Masters femmes) et de 5480m (juniors à masters hommes) Challenge des entreprises / Course des institutions : départ à 10h00 - distance de 7800m (espoirs à masters hommes et femmes)

départ à 10h00 - distance de 7800m (espoirs à masters hommes et femmes) Bol d'air au plan d'eau : départ à 10h15 - distance de 1000m - catégories Kid Cross Familles, éveils et poussins.

départ à 10h15 - distance de 1000m - catégories Kid Cross Familles, éveils et poussins. 10 km femmes et hommes individuels : départ à 11h15 - distance de 10 000m - catégories espoirs à masters.

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook - Twitter et Instagram