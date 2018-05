France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de participer à une course de 10 kms " la course des défis des hauts de Belfort"

le club "défis 90" organise le 10 juin sa traditionnelle course sur les hauts de Belfort. Un rendez -vous incontournable pour les coureurs régionaux qui apprécient l'originalité de cette course à 90 % nature. Philippe Oestertag et Dominique Cailly succèderont à Alain Troilo pour l'organisation de la course. Cette course est ouverte à tous de la catégorie Cadets à la catégorie Vétérans et emprunte essentiellement des sentiers suivant l'itinéraire que vous trouverez ici

Écoutez les différentes interviews qui seront diffusées sur notre antenne.