Participez à la fête des fleurs et du paysage au lycée agricole de Valdoie

Découvrez le lycée agricole de Valdoie à l'occasion de la fête des fleurs et du paysage

Le lycée agricole de Valdoie est un établissement constitué de quatre centres constitutifs : un lycée, un centre de formation d'apprentis, un centre de formation professionnelle et de promotion agricole et une exploitation horticole et maraîchère.

Lors de cette journée vous pourrez découvrir l'ensemble des formations proposées. Les élèves vous feront des démonstrations de travaux pratiques. Vous pourrez visiter les salles de cours, acheter des crêpes , gaufres, beignets confitures, créations florales....Vous pourrez déjeuner sur place. Vous pourrez assister à la sélection du meilleur apprenti de France (sélection régionale), à des démonstrations florales et à des projets d'élèves. Il y aura des ventes de fleurs et de plants maraîchers de l'exploitation

Des producteurs locaux et de nombreux petits artisans ( bijoux fantaisie, objets en bois, fleurs séchées....) seront également présents et une conférence aura lieu le samedi après-midi .

Vous retrouvez également les jardiniers de Valdoie formation tous les samedis matins sur notre antenne entre 9 heures et 10 heures. En les appelant au 03 84 22 82 82, ils répondront à tous vos soucis avec vos plantes. De plus en fin d'émission, vous pouvez repartir avec u lot offert par Valdoie Formation si vous répondez juste à la question qui vous sera posée.