Gagnez vos 2 places VIP pour le Derby de rugby Bayonne / Biarritz en participant à la pesée de l'équipe de France Bleu

Le jeudi 4 avril à 20h45 c'est le match de l'année au stade Jean Dauger de Bayonne avec le fameux derby du Pays Basque entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. France Bleu vous offre vos deux places VIP pour ce match. Pour se faire vous devez estimer le poids de la mêlée de notre équipe.

L'équipe de France Bleu Pays Basque se mobilise pour le derby de Pro D2 de rugby entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. Jeudi 4 avril nous vous proposons un dispositif complet et exceptionnel dès 6 heures du matin pour ne rien manquer de ce match important de la saison de rugby au Pays Basque. Et bien sûr nous vous invitons à nous rejoindre au stade Jean Dauger de Bayonne pour suivre cette rencontre. Pour gagner vos deux invitations VIP pour ce derby basque, il vous suffit de bien regarder la photo de la mêlée France Bleu Pays Basque et d'en estimer le poids à la centaine de grammes près.

Vos places pour le derby de rugby basque

Si vous êtes celui ou celle qui s'approche au plus près du poids du pack de l'équipe de France Bleu Pays Basque vous remportez vos deux invitations VIP pour le derby basque Aviron Bayonnais / Biarritz Olympique (jeudi 4 avril) avec le réceptif d'accueil avant la rencontre, le parking et vos deux places réservées en tribune présidentielle. A vous de jouer !