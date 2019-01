Participez au casting de l'émission "N'Oubliez pas les paroles !"

Avec France Bleu Hérault inscrivez-vous au casting de l'émission "N'Oubliez pas les paroles !" le 4 février à Montpellier.

Depuis 11 ans, l’émission « N’Oubliez pas les paroles ! » sur France 2 rassemble Français, Belges et Suisses autour du plus grand karaoké du PAF. Avec une moyenne de plus de 3.5 millions de téléspectateurs (et des records frôlant les 4 millions) chaque soir, Nagui et ses Zikos font chanter les plus grands titres de la chanson française.

N'Oubliez pas les paroles ! © Radio France

Venez partager une après-midi haute en musique, en rires, en vibes, en « J’irai où tu iras », en « Jerk » et en « You hou hou hou » (les connaisseurs auront reconnu « J’ai cherché » d’Amir). Les portes du plateau de « N’Oubliez Pas les Paroles ! », Nagui et les potentiels 20 000€ ! Alors n’attendez pas plus longtemps.

Chanteurs de karaokés, chanteuses de soirées entre amis, chanteurs professionnels, chanteuses de salles de bains et chanteurs d’embouteillages, passionnés.ées de chansons françaises, fans de l’émission ou simples curieux.ses

Inscrivez-vous !

-Par téléphone: 01 49 17 84 20

-Sur le site: https://inscription.noplp.tv/

-Sur la page Facebook: Casting N’oubliez pas les paroles

Quelques informations utiles sur le casting:

Les candidats passent d’abord une sélection téléphonique basée sur la justesse de la voix.

Si l’étape est réussie, les heureux convoqués passeront 3 étapes:

Une étape écrite : Un test de paroles de chansons francophones à compléter

Une étape chantée: Chacun interprétera une chanson dynamique et connue devant l’ensemble des candidats et des casteurs (ambiance assurée)

Une étape filmée : Une vidéo de présentation et de chant sur bande son qui sera visionnée par les productrices artistiques et le directeur de casting.

Les critères de sélection sont les mêmes partout: