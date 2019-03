Participez au Championnat du Monde de far breton avec France Bleu Breizh Izel ce samedi 9 mars !

Championnat du du Monde de far breton

Et si vous deveniez Champion du Monde ? Ce samedi, participez avec France Bleu Breizh izel au championnat du Monde de far breton organisé à Quimper dans le cadre du Festival de l'Artisanat en partenariat avec l'Atelier du Phare à Penmarc'h ! Allez hop, aux fourneaux ! Bec'h dezhi !

Emissions spéciales avec Michel Pagès en direct du Festival de l'Artisanat à Quimper le samedi 9 mars de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00

France Bleu Breizh izel organise son 1er Championnat du Monde de Far Breton dans le cadre du Festival de l'Artisanat à Quimper en partenariat avec l'Atelier du Phare à Penmarc'h

Venez déposer vos fars sur le stand de France Bleu Breizh Izel, sur la grande scène du Pavillon à Quimper, le samedi 9 mars, de 10 à 15 heures (accès libre)

Les catégories :

sucré

salé

revisité

sans oublier le(s) coup(s) de cœur du jury

Le champion du Monde sera choisi par le jury parmi ces lauréats

Le jury sera composé de Ludovic Jolivet, Maire de Quimper, Yvon Etienne, Jean-Guy le Floc’h d'Armor lux, Jean Le Cam, de Jérôme Guyon, responsable des programmes de France Bleu Breizh Izel et de personnes de votre radio.

Réunion du jury sur la scène du 15h30 à 17h30 et remises des prix à 17h30

Pour le champion, une formation Crêpier de 3h pour deux personnes à L'Atelier du Phare avec Yvan Cotto et deux invitations à La Crêperie du Phare Penmarc'h !

L'Atelier du Phare | Ecole de crêpes à Penmarc'h

L'Atelier du Phare à Penmarc'h, L’ATELIER DES CRÊPIERS…

Apprenez à faire de bonnes crêpes salées & sucrées aux côtés d’un professionnel ayant 25 ans d’expérience.

L'Atelier du Phare Penmarc'h

Au pied du Phare d’Eckmühl, Yvan vous attend pour des cours de crêpes ludiques ou plus approfondis (plusieurs programme proposés) dans un lieu dans un lieu unique et propice à la convivialité. L’Atelier est entièrement dédié à l’univers des crêpes qu’elles soient salées ou sucrées, vous apprendrez à confectionner les pâtes à crêpes et à les tourner sur la traditionnelle billig.

L’école est ouverte à tous les curieux et amateurs de crêpes.

L'Atelier du Phare à Penmarc'h

A l'occasion de ce Championnat de far Breton, Yan Cotto vous offre :

3 heures de formation crêpier pour deux personnes à l'Atelier du Phare ! Les cours sont de vrais moments de découvertes gourmandes et de bonne humeur, de l’alchimie des divers ingrédients au maniement du Rozell, l’atelier vous ouvre ses portes pour une parenthèse gourmande.

Les cours sont de vrais moments de découvertes gourmandes et de bonne humeur, de l’alchimie des divers ingrédients au maniement du Rozell, l’atelier vous ouvre ses portes pour une parenthèse gourmande. 2 invitations à la Crêperie du Phare avec au menu par personne : Kir breton, 1 crêpe salée + 1 crêpe sucrée, cidre et café

Yavn Cotto, Crêpier

Le Festival de l'Artisanat c'est du 08 au 10 mars 2019 au Pavillon à Quimper

L’ARTISANAT, PREMIÈRE ENTREPRISE DU FINISTÈRE TIENT SON FESTIVAL À QUIMPER

Fort du succès des précédentes éditions, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère organise, pour vous, la troisième édition du Festival de l’Artisanat du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019.

L’artisanat dévoile ses talents

Le Festival de l’Artisanat est un événement qui valorise toutes les filières de l’artisanat en vous offrant la possibilité de découvrir ou redécouvrir des savoir-faire, des techniques et des produits et services à l’occasion d’une grande fête de l’artisanat se déroulant sur 3 jours.

Partez à la rencontre de près de 300 artisans au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.

Des démonstrations et animations quotidiennes

Sur près de 7.000 m² d’expositions, cet événement laisse une place aux démonstrations et animations quotidiennes.

L’artisanat un métier d’avenir

Le Festival de l’Artisanat a pour ambition de soutenir les parcours professionnels des jeunes en valorisant les centres de formation. Le Festival de l’Artisanat est donc l’occasion pour les jeunes de venir découvrir les métiers de l’artisanat et de confirmer leur attrait pour un métier en rencontrant les représentants des établissements de formation du Finistère présents sur l’événement.