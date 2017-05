Participez au festival des quatre saisons avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre au festival des 4 saisons à Montbéliard

Chaleureux et généreux, le Festival des 4 saisons rend accessible la culture au plus grand nombre. Le festival des 4 saisons est un concept unique en son genre qui donne l'opportunité à la ville de Montbéliard d'ouvrir les portes d'un espace culturel de qualité, de le faire vivre et de l'animer tout en proposant des spectacles au tarif vraiment accessibles de 8 € .

Le public, de plus en plus nombreux au fil des saisons, est attiré par la qualité de la programmation multidisciplinaire, le tarif, la chaleur du lieu et la convivialité. Enfants, adolescents, adultes, seniors, toutes les générations ont rendez-vous au bains-douches

Écoutez les différentes interviews qui seront diffusées sur notre antenne à partir du 6 juin !!