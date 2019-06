Participez au Mondial la Marseillaise à pétanque 2019 en vous inscrivant à notre tirage au sort

France Bleu Provence vous offre votre inscription pour concourir ...inscrivez-vous ici !

Le plus grand concours de pétanque au monde !

l'affiche du Mondial 2019 - La Marseillaise Mondial à pétanque

Le Mondial la Marseillaise à Pétanque, c'est plus de 10 000 joueurs qui s'affrontent à Marseille durant 5 jours consécutifs, du 5 au 11 juillet 2019, sur les terrains du Parc Borely, au cœur de Marseille, depuis 1962...bref, c'est une institution !

Du 1er au 5 juillet, France Bleu Provence s’installe au cœur de l’événement en délocalisant son studio au Parc Borély et au J4.

« C’est l’été » entre 9h et 12h : des points en direct et de nombreux invités.

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site officiel.