Participez au Triathlon de Thionville avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine est partenaire du Triathlon International de Thionville qui aura lieu le dimanche 12 mai 2019. Plusieurs niveaux et courses sont prévues : inscrivez-vous dès maintenant !

Quatrième édition du grand Triathlon de Thionville organisé dimanche 12 mai par le Triathlon Thionville Yutz Club. Plusieurs épreuves alternant course à pied, natation et cyclisme s’enchaîneront pour tous les niveaux et tous les âges, dès 6 ans !

En équipes ou en individuel : les inscriptions sont à prendre avant le 9 mai.

Affiche 2019

Le détail des épreuves

Triathlon Épreuve individuelle distance XS : 400m natation / 16,5 km cyclisme / 2500m course à pied.

Ouverture du parc : 7h15 à 8h30 - Départ à 8h45 (femmes) et 9h00 (hommes).

Triathlon Épreuve Individuelle distance S et Relais Entreprises : 750m natation / 23 km cyclisme / 5000m course à pied.

Ouverture du parc : 12h45 à 14h00 - Départ à 14h25 (femmes) et 14h30 (hommes et relais entreprises).

Triathlon Épreuve contre la montre (CLM) par équipes distance S : 750m natation / 23 km cyclisme / 5000m course à pied.

Ouverture du parc : 12h45 à 14h00 - Départ épreuve dès 14h45 pour la première équipe puis toutes les 30 secondes.

Duathlon Épreuve jeunes 6/9 ans : 250m course à pied / 1300m cyclisme / 250m course à pied.

Ouverture du parc : 10h30 à 11h00 - Départ de l'épreuve à 11h30.

Duathlon Épreuve jeunes 10/13 ans : 750m course à pied / 4000m cyclisme / 750m course à pied.

Ouverture du parc : 10h30 à 11h00 - Départ de l'épreuve à 12h00.

Les inscriptions se font en ligne uniquement avant jeudi 9 mai à 22h et le retrait des dossards les samedi 11 mai à partir de 16h et dimanche 12 mai dès 7h au Village Triathlon (Bord de Moselle, au bout de la rue Gambetta).

