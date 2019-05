Participez au Triathlon de Woippy avec France Bleu Lorraine

Woippy, France

Après le succès des années précédentes, le triathlon revient plus grand que jamais. A seulement 10 minutes de Metz, les concurrents pourront sillonner une nouvelle fois la ville de Woippy et ses alentours. 700 triathlètes et pas moins de 1000 spectateurs sont attendus le 19 Mai pour le Triathlon de Woippy.

La partie vélo de l'épreuve du Triathlon © Getty

6 épreuves destinées à tous.

Les épreuves Kids (1,2 et 3), vont permettre aux enfants de 6 à 14 ans de découvrir la discipline.

(1,2 et 3), vont permettre aux enfants de 6 à 14 ans de découvrir la discipline. Le S Découverte , cette course découverte est destinée à toute personne qui souhaite s’initier de manière idéale aux joies de ce sport.

, cette course découverte est destinée à toute personne qui souhaite s’initier de manière idéale aux joies de ce sport. Le M Distance Olympique, distance officielle des jeux olympiques, les triathlètes pourront surpasser leurs limites dans la fameuse côte de Saulny sur un format de référence.

Inscriptions en cliquant ici