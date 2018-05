"Si tu ne viens pas au casting, le casting viendra à toi"...ça aurait pu faire une excellente réplique de cinéma, mais en ce qui vous concerne, amis héraultais, ce n'est pas de l'intox !

Les 15 et 16 mai prochains, l'équipe du casting de l'émission "on n'oublie pas les paroles" diffusée chaque soir de la semaine sur France 2 à 18h50 et présentée par Nagui organise des sélections à Montpellier et Béziers.

Comment s'inscrire ?

Pour participer au casting, il vous suffit de remplir ce formulaire.

Vous pouvez appeler également le 01 49 17 84 20

Veillez à le remplir correctement pour l'équipe du casting puisse vous contacter par téléphone, sms ou mail.

Vous pourrez ainsi passer les tests de sélection.

Bonne Chance à tous !