participez aux nuits d'été Franco Suisses avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose d'assister aux nuits d'été Franco-suisses de Milandre

La Dame de chez Maxim est la pièce la plus drôle et la plus aboutie de Feydeau. Chaque scène est construite dans l‘humour, les situations comiques s’enchaînent sans répit pour les spectateurs. Les personnages n’ont de cesse de développer cette mécanique du rire. Jamais une pièce n’avait réuni autant d’éléments comiques. Le rire est ainsi à son paroxysme, pas de longueurs ni de temps mort. La mise en scène rythme également les actes par de nombreuses interventions de formes différentes. Vraie respiration, la concentration se pose un instant, le jeu change de langage, et devient universel.

L’ordre social est bouleversé, les convenances sont balayées par une danseuse de cabaret, symbole de la Vie parisienne, où souffle un vent de liberté et d’érotisme.

Mais La Dame de chez Maxim, c’était aussi la fin du siècle, l’insouciance d’une société décadente, alors que grandissaient les menaces d’un cataclysme mondial, le symbole de la Belle Époque.

C’est cette Belle Époque, riche en découvertes en tout genre, pleine de vie et d’espérance, que nous allons faire revivre aux couleurs contemporaines cet été à la Maison des Remparts de Delle.

Ecoutez les interviews de ces spectacles sur France Bleu Belfort Montbéliard