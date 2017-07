Participez aux olympiades de la Douce avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose d'aller en famille aux Olympiades de la Douce à Belfort

Participez à la huitième édition des Olympiades de la Douce à Belfort. Vous pourrez ainsi bénéficier d'initiations sportives afin de découvrir et éventuellement de vous donner envie de pratiquer une activité sportive à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé.

Les participants sont encadrés par des éducateurs et bénévoles compétents des clubs locaux et qui bénéficient d'une grande expérience dans leur discipline. Tout le matériel est mis à disposition par les associations et la participation est libre et gratuite pour tous.

Enfants, adolescents, parents et grands-parents sont les bienvenus pour s'adonner aux joies du sport et découvrir par la même occasion le parc de la Douce.Seules consignes : venir en tenue sportive, penser à sa bouteille d'eau et ne pas oublier sa bonne humeur.