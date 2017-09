Participez à la bourse aux disques et instruments au Moloco avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous invite à la bourse aux disques et instruments au Molocco à Audincourt les 30 septembre et 1er octobre à partir de 9h30.

Après le succès de l'année précédente, cette deuxième édition riche en nouveautés, sera une nouvelle fois un temps fort de cette rentrée au Moloco. Réunissant de nombreux exposants amateurs et professionnels sélectionnés avec soin, cet évènement sur deux jours sera l'occasion de découvrir le moloco autrement. La journée du samedi sera consacrée à la vente d'instruments de musique, d'amplis et d'accessoires, et une place sera spécialement dédiée aux luthiers. Un espace sera également réservé à la présentation du Beat Root, un tout nouvel instrument de percussion musicale de la famille des idiophones s'inspirant du concept du hang.

Le dimanche, le Moloco se transformera en gigantesque bourse aux disques (vinyles et CD) et DVD réunissant exposants professionnels et "distros" indie. Un rassemblement convivial pour tous les amoureux de la musique.

Amateurs de rock, pop, métal, hardcore, funk, hip hop, électro, chanson... impossible de repartir les mains vides!

Pour vous inscrire à la bourse aux instruments, c'est ici

Pour vous inscrire à la bourse aux disques c'est ici

Écoutez les différentes interviews de cette manifestation qui seront diffusées à partir du 25 septembre sur notre antenne.