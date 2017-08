Participez à la consultation lancée par Echelle Numérique et gagnez une tablette

France Bleu Lorraine et la jeune start-up Echelle Numérique lancent une grande consultation sur les usages et les connaissances numériques des auditeurs de France Bleu Lorraine Nord. A cette occasion, tentez de gagner une tablette numérique.

Aujourd'hui la transition numérique n'est plus une projection mais une réalité : l’impact du numérique est important dans toutes les organisations professionnelles au même titre que dans la vie privée.

Près de 80% de l’économie française est concernée par l’économie numérique.

85% des français ont accès à internet via une ligne fixe mais 60% utilisent internet via leur mobile.

74% vont tous les jours sur Internet.

60% font des achats en ligne, 66% effectuent des démarches administratives sur Internet…

Qu'en est-il des mosellans et plus largement des lorrains ? Quel est leur niveau de connaissance en numérique ?

Participez à la consultation sur le site de la start-up Echelle Numérique. Un des participants à la consultation sera sélectionné pour remporter une tablette numérique.

Pour mener une enquête sur les usages et les connaissances numériques auprès de ses auditeurs, France Bleu Lorraine Nord s'appuie sur la jeune start-up Echelle Numérique. Celle-ci a observé qu'à tous les niveaux de hiérarchie, des femmes et des hommes sont en rupture plus ou moins importante avec le numérique et que seuls des professionnels formés pourront affronter les défis du digital.

Sa mission, via une application d'auto-évaluation en connaissances numériques et la formation, c'est aider à combler ce fossé numérique pour améliorer l’employabilité, redonner de la confiance, faire monter en compétence et faire gagner en efficacité face aux enjeux du numérique.