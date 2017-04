Participez à la fête des fleurs et du paysage avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre à la fête des fleurs et du paysage à Valdoie

Pendant ces 3 jours, des animations vous seront proposées par et avec les élèves et étudiants du Lycée agricole de Valdoie.

Le vendredi 5 les élèves de 4° et de 3° pourront découvrir les différentes formations que propose le lycée agricole : paysage, animalerie, jardinerie, aquaculture, horticulture,maraîchage, fleuristerie.

Les samedi 5 et dimanche 6 mai vous pourrez toujours découvrir les différentes formations et de nombreux stands et animations auront lieu. De nombreux producteurs seront présents Les élèves ont mené pendant un an, un projet fil rouge, le yarn bombing. L'objectif de ce projet, le "yarn bombing" ( ou explosion de fils en français) était d'habiller le mobilier et la végétation du parc du lycée de tricots et de fils de laine. Guidés par l'expertise d'Anne-Marie Ambiehl, artiste plasticienne les élèves se sont mobilisés durant un an pour créer de toutes pièces ces ornements éphémères.

De nombreuses animations autour du yarn bombing auront lieu de 11h à 17h le samedi 6 mai..Une visite guidée par les élèves aura lieu à 11h et à 15h