Participez à la fête médiévale de Colombier Fontaine avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre en famille à la fête médiévale de Colombier Fontaine

Cette manifestation , qui se déroule pour la 5° année, aura lieu dans les rues qui bordent le ruisseau et dans la plus ancienne partie du village qui se nomme le quartier de la douve, aux alentours et dans le temple. On y trouvera différentes échoppes avec les vieux métiers et les traditions d'antan, des spectacles de rue et des concerts au temples animés par de nombreuses troupes médiévales avec des musiciens d'époque, des trouvères et des troubadours ainsi que certaines associations locales qui vont se costumer pour l'occasion et faire jouer les enfants.

Un défilé costumé de toutes les troupes et des différents participants aura lieu dans le centre du village.

A partir de midi on pourra retrouver sur places des espaces de restauration pour petits et grands.