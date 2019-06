Partir en livre, du 10 au 21 juillet 2019

La grande fête du livre pour la jeunesse fête ses 5 ans, du 10 au 11 juillet, cinq années d'événements pendant lesquels le livre vit en dehors de ses "murs" habituels.

Partir en livre, ce sont partout en France de très nombreux événements, gratuits, festifs et ouverts à tous, pendant lesquels le livre sort de ses lieux habituels et va à la rencontre des jeunes et leurs parents.

« Provoquer la rencontre entre un enfant et un livre, promouvoir la lecture (...), c'est cela l'ambition de la grande fête du livre pour la jeunesse. » Vincent Monadé, Président du Centre national du livre

Grâce à la participation active des bibliothécaires, des libraires et de tous les professionnels du livre, les invitations à lire sont nombreuses, variées, accessibles à toutes et tous.

Partir en livre, en 2019, ce sont :

Le parc d’attractions littéraires installé dans le parc Georges-Valbon de la Courneuve en Seine Saint-Denis du 10 au 16 juillet

84 événements régionaux labellisés par le CNL dans toute la France avec des centaines d'animations originales en présence de nombreux auteurs

7000 événements proposés par des associations, bibliothèques, libraires, éditeurs, collectivités territoriales, campings…

Le Livrodrome proposé par le CNL, à destination spécifique des adolescents dans 5 villes différentes : Dunkerque (10 juillet), Saint-Dié-des-Vosges (12 juillet), Saint-Etienne (16 juillet), Saint-Nazaire (18 juillet) et Orléans (19 juillet)